Додон запросит КС о роспуске парламента, если он не сформирует правящее большинство

КИШИНЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запросит Конституционный суд об основаниях для роспуска парламента, если тот не сформирует правящее большинство. Об этом глава государства заявил в четверг вечером в эфире молдавского телеканала N-4.

"В июне я обращусь в Конституционный суд с запросом, есть ли основания для роспуска парламента, который не сформировал рабочие органы и правящее большинство. После чего приглашу лидеров парламентских партий для консультаций о назначении досрочных выборов", - сказал Додон.

Накануне президент уже обратился в КС с просьбой уточнить с какого момента вести отсчет трехмесячного срока недееспособности законодательного органа - с получения депутатами мандатов 9 марта или учредительного заседания парламента, которое прошло 21 марта. Он также возложил на проевропейский блок Acum ("Сейчас"), ответственность за срыв переговоров по формированию правящего большинства с Партией социалистов.

Додон не исключил, что выходом из политического кризиса может стать коалиция между Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы (ДПМ).

"Предположим, что демократы согласятся на все, что требуют социалисты, тогда Соцпартия будет поставлена перед дилеммой. Я не знаю, какое решение они примут", - сказал Додон.

Он напомнил, что на последнем заседании республиканского совета ПСРМ было принято четкое решение вести переговоры с блоком Acum ("Сейчас"), а в случае их провала идти на досрочные выборы.

При этом президент считает, что перед роспуском парламента, с 3 по 7 июля, все партии станут более договороспособными. "Я не исключаю, что в начале июня может быть проведено заседание республиканского совета Соцпартии, где они могут еще раз обсудить сложившуюся ситуацию", - отметил Додон, заверив, что сегодня между ПСРМ и ДПМ не ведется никаких переговоров.