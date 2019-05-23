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Додон: будущее правительство Молдавии должно наладить отношения с Россией

При этом президент Молдавии отметил, что Кишинев должен налаживать хорошие отношения "и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с другими странами"

КИШИНЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что будущее правительство наладит отношения с Россией, которые в последнее время охладели.

"У нас три года было антироссийское правительство. Я бегал в Россию, как пожарный, чтобы спасать ситуацию. Такого больше не должно быть", - сказал Додон в четверг вечером в эфире молдавского телеканала N-4.

Он подчеркнул, что отношения с Россией во многом зависят от того, кто возглавит правительство. "Надеюсь, что следующий кабинет наладит хорошие отношения с Москвой, чтобы мы могли экспортировать продукцию в Россию, чтобы у нас был газ дешевле", - констатировал президент, отметив, что Молдавия должна налаживать хорошие отношения "и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с другими странами".

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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