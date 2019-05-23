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Трамп не видит необходимости укреплять войска США на Ближнем Востоке из-за трений с Ираном

Президент США в очередной раз подверг критике Тегеран за поддержку терроризма

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не видит необходимости отправлять подкрепления для войск США на Ближнем Востоке в связи с нынешней эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Я бы сделал [это], если бы они нам были необходимы. Не думаю, что они нам понадобятся. Действительно не думаю", - заявил Трамп в четверг журналистам в Белом доме. Ему был задан вопрос о том, готов ли он послать дополнительный американский воинский контингент на Ближний Восток из-за трений между США и Ираном. "Я бы, безусловно, отправил [дополнительные] войска, если бы они нам понадобились", - повторил глава американской администрации.

При этом он заверил, что будет готов в случае необходимости увеличить численность войск США на Ближнем Востоке. "Не думаю, что нам это понадобится. Однако, если нам это понадобится, то мы там окажемся в любом необходимом количестве", - подчеркнул Трамп.

Он также в очередной раз подверг критике Иран, в том числе за якобы оказываемую последним поддержку терроризму. "Иран был очень опасным игроком, очень плохим игроком. Он является страной террора, и мы [американские власти] мириться с этим не будем", - утверждал президент.

В новость были внесены изменения (23:57 мск) - добавлена информация по тексту.

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