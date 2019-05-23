На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Украина спустя лишь месяц после второго тура президентских выборов вступает в новую избирательную кампанию - на этот раз парламентскую.

О решении распустить Верховную раду и провести досрочные выборы президент Владимир Зеленский объявил в первые же минуты после вступления в должность главы государства - в своей инаугурационной речи 20 мая. А уже на следующий день подписал указ об этом, отметив, что юридическим основанием для роспуска Рады послужило отсутствие парламентской коалиции в течение более 30 дней.

В четверг указ о проведении досрочных выборов 21 июля был опубликован в правительственной газете "Правительственный курьер". Это означает, что документ вступил в силу и в пятницу, на следующий день после опубликования, на Украине начинается новая избирательная кампания.

Выборы пройдут по-старому

В своей инаугурационной речи Зеленский, обратившись к депутатам, призвал их за оставшиеся до выборов два месяца принять ряд неотложных законов. В их числе он назвал и "многострадальный избирательный кодекс" и заявил о необходимости отказаться от мажоритарной системы и ввести открытые партийные списки.

А подписав указ о роспуске Рады, предложил созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах депутатов. При этом накануне заседания президент провел консультации с лидерами парламентских фракций, на которых, судя по заявлениям их участников, стороны пришли к согласию. В результате достигнутых договоренностей Зеленский подал в парламент два законопроекта с предложенными изменениями, главными из которых были полный отказ от мажоритарной системы выборов и снижение проходного барьера для партий с 5% до 3%. При этом результатом переговоров стал отказ от включения в закон положения об открытых списках в связи со сложностью немедленного введения этой нормы на выборах, которые состоятся уже через два месяца.

Однако на внеочередном заседании Рады участники консультаций неожиданно нарушили все договоренности и, поставив в вину Зеленскому отсутствие во внесенных им законопроектах положения об открытых списках, отказались поставить их даже на голосование.

Таким образом, первая же законодательная инициатива Зеленского была в Раде провалена, изменить старый избирательный кодекс новому президенту не удалось. В итоге выборы 21 июля состоятся по прежней, мажоритарно-пропорциональной системе, по которой половина состава Рады выбирается в одномандатных округах, а половина - по партийным спискам.

Зеленский не скрыл разочарования этим демаршем депутатов, назвав его попыткой "старых политиков" удержаться у власти. "Старые политики выбрали старую систему, поскольку только она дает им шанс продолжить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются", - заявил он и выразил уверенность, что даже в мажоритарных округах украинцы выберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.

Кто попадет в новую Раду

Эксперты согласны с тем, что депутаты просто побоялись менять выборное законодательство, понимая, что новая система могла бы дать Зеленскому абсолютную поддержку в Раде, а многих старых игроков лишить шанса попасть во власть.

"Депутаты показали, что владеют азами арифметики, - написало издание "Страна". - Зная свежие рейтинги партий, несложно подсчитать, что при пропорциональной системе партия "Слуга народа" одна смогла бы получить больше 226 голосов и сформировать большинство в Раде".

В то же время в мажоритарных округах, где "Слуга народа" пока не имеет известных, "раскрученных" политических фигур, партии Зеленского рассчитывать практически не на что. Так что по старому закону, как отмечает "Страна", даже если Зеленский получит 40-50% при голосовании по партийным спискам, он все равно не сможет создать коалицию без мажоритариев и других фракций. "Максимум, что ему светит, - это в районе 130 "штыков", - подчеркивает издание.

Не смогут рассчитывать на попадание в Раду и небольшие партии, а также новые политические силы, не способные за небольшой срок, оставшийся до выборов, набрать больше 5% поддержки.

Кто попадет в Раду

Таким образом, на данный момент, шанс попасть в парламент имеют не более пяти-шести партий. Прежде всего, это "Слуга народа" Зеленского, которая, судя по последним опросам, набирает более 40% из числа тех, кто пойдет на выборы. "Оппозиционную платформу - За жизнь", по данным Украинского института социальных исследований имени А. Яременко на середину мая, поддерживают более 11% избирателей, "Блок Петра Порошенко" - 10,6%, "Батькивщину" - 9,1%, партию Игоря Смешко "Сила и честь" - 5,1%. Кроме того, на грани прохождения в Раду партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", за которую намерены голосовать 5% избирателей.

Не изученным пока остается рейтинг еще одного игрока, лишь на прошлой неделе появившегося на политической арене. Украинский музыкант, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил 16 мая, что его партия "Голос" будет участвовать в выборах в Верховную раду. Он заявил, что "Верховная рада превратилась в токсичное болото", что "старая политика разъедает Украину изнутри". "Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую", - провозгласил он.

При этом ряд украинских экспертов называют Вакарчука проектом администрации Порошенко, выражая уверенность, что в случае попадания в парламент он продолжит его курс. Вместе с тем наблюдатели отмечают, что, имея тот же электорат, что и у Порошенко, Вакарчук неизбежно отберет голоса у его партии. По мнению издания "Страна", "Голос" Вакарчука уже сейчас "сходу набирает почти 5%", а через два месяца он может набрать еще больше, откусив большой процент голосов, прежде всего, у идеологически родственной партии Порошенко".

Сохранение старой избирательной системы, как отмечают наблюдатели, делает сомнительными перспективы вхождения в парламент для целого ряда известных партий, в том числе входивших в Верховную раду нынешнего созыва: для Радикальной парии Олега Ляшко, для "ахметовской" части "Оппозиционного блока" во главе с Вадимом Новинским и Александром Вилкулом, для партии "Самопомощь". Давно потеряли поддержку украинцев партия "Свобода" и получивший на прошлых выборах максимальное число голосов (свыше 22%) "Народный фронт", рейтинг которого в последнее время стремится к нулю.

В этих условиях, полагает "Страна", теряет смысл и анонсированное несколько дней назад создание партии с участием мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса.