Экс-президент Аргентины может предстать перед судом из-за украденного исторического письма

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая. /ТАСС/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио попросил прокуратуру подготовить бумаги, которые необходимы для начала судебных слушаний по делу об украденных исторических документах, найденных в доме сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом сообщил в четверг Центр судебной информации.

Речь идет о записной книжке экс-президента Аргентины Иполито Иригойена (1916-1922) и письме борца за независимость в Латинской Америке Хосе де Сан-Мартина его чилийскому единомышленнику Бернардо О'Хиггинсу, которое датировано 1835 годом. Оба документа были найдены в доме Фернандес де Киршнер во время обыска по делу о коррупции в сентябре 2018 года. Как установило следствие, записная книжка и письмо были украдены из государственных архивов Аргентины и Чили соответственно.

По мнению Бонадио, расследование дела, которое должно предшествовать судебным заседаниям, уже завершено. Теперь прокуратура и защита экс-главы государства должны подготовить документы, на основании которых суд примет решение о начале слушаний.

Бонадио выдвинул в отношении Фернандес де Киршнер обвинения по статье "сокрытие, уничтожение или незаконный вывоз исторических документов". Вышестоящая инстанция подтвердила предъявление обвинений, но изменил статью на "неисполнение обязанностей госслужащего", которая является менее тяжкой. Члены суда посчитали, что Фернандес де Киршнер могла не знать о незаконном происхождении документов, но должна была понимать их ценность и сообщить о них в государственный архив.

В своей книге Sinceramente ("Искренне") Фернандес де Киршнер написала, что письмо ей подарил президент России Владимир Путин во время ее визита в Москву в 2015 году. Как утверждает экс-глава государства, российский лидер сказал ей, что документ был куплен в Нью-Йорке специально для нее.

Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел, ее обвиняют в растрате, отмывании денег, коррупции и препятствовании расследованию терактов. Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования, от задержания ее спасает парламентский иммунитет. В конце прошлой недели она объявила, что будет баллотироваться на пост вице-президента Аргентины в связке с кандидатом на должность главы государства Альберто Фернандесом.