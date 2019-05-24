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Кризис на Украине

На Украине в отношении Порошенко зарегистрировали третье дело об отмывании средств

Юрист Андрей Портнов заявил, что бывший украинский президент в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на офшорную компанию
Петр Порошенко AP Photo/Jason DeCrow
Описание
Петр Порошенко
© AP Photo/Jason DeCrow

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Заявление с обвинениями в адрес бывшего президента Украины Петра Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой" зарегистрировано в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в пятницу сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации.

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"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил он, ГБР зарегистрировало уголовное дело и начало расследование "по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" - судостроительного предприятия в Киеве, которым владел Порошенко. Соответствующее заявление было подано Портновым накануне.

До этого Государственное бюро расследований начало следствие также по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. А два дня назад Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. В соответствующем заявлении указано, что при координации Порошенко были распределены ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета производителя электроэнергии на Украине "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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