{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель заявила, что ФРГ продолжит сотрудничать с Лондоном по Brexit и после отставки Мэй

По словам канцлера, Берлин намерен сделать все возможное для упорядоченного Brexit

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уважает решение премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку и что Берлин продолжит тесно сотрудничать с Лондоном с целью достигнуть упорядоченного Brexit.

На эту тему
Мэй покидает пост лидера тори. Причиной стала ее неспособность провести Brexit

"Я всегда очень хорошо работала с премьер-министром Великобритании", - заявила в пятницу журналистам глава правительства ФРГ в Мюнхене. Ее слова приводит агентство Reuters.

Как заявила Меркель, выход Великобритании из ЕС влечет за собой значительные изменения. "Независимо от того, что сейчас происходит в Великобритании, правительство ФРГ намерено сделать все, чтобы достигнуть партнерских отношений, упорядоченного выхода и хорошего сотрудничества [с Лондоном]", - подчеркнула канцлер.

Причиной, подтолкнувшей Мэй к решению уйти в отставку, стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit.

Тереза Мэй объявила, что покинет поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияBrexitМэй, ТерезаОтставка Терезы Мэй
Минск и Москва к 21 июня подготовят программу действий по развитию интеграции
Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Читать полностью