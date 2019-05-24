{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток из-за трений с Ираном

По данным телеканала, подкрепление включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз"

ТАСС, 24 мая. Президент США Дональд Трамп дал согласие исполняющему обязанности министра обороны страны Патрику Шанахану на отправку дополнительного контингента войск США на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом в пятницу со ссылкой на источник в администрации президента сообщил телеканал CNN.

По его данным, подкрепление включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз". Их численность телеканал не уточняет. При этом, по данным агентства Bloomberg, речь идет о 1,5 тыс. военных.

В четверг глава американской администрации заявил журналистам в Белом доме, что не видит необходимости укреплять войска США на Ближнем Востоке из-за трений с Ираном. При этом он выразил готовность увеличить численность военных, если такая необходимость возникнет.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
Спикер парламента Словакии считает одной из важнейших задач укрепление отношений с Россией
Как отметил Андрей Данко, европейские санкции не должны мешать развитию сотрудничества Братиславы и Москвы
Читать полностью