Госдеп: Помпео отправляется в Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео нанесет в конце мая - начале июня визиты в Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию. Об этом говорится в сообщении для печати, обнародованном в пятницу пресс-службой Госдепартамента.

Как она уточнила, предстоящая зарубежная поездка главы американского внешнеполитического ведомства состоится в период с 30 мая по 5 июня.

Планируется, что в Берлине Помпео проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Изначально визит Помпео в Берлин намечался на 7 мая, но он в последний момент отменил его и отправился на переговоры в Багдад в связи с резкой эскалацией напряженности между США и Ираном. Речь идет о первом визите Помпео в качестве госсекретаря США в Германию.

Из ФРГ госсекретарь США поедет в Швейцарию, где проведет встречи с руководством этой страны и Всемирной организации здравоохранения.

Затем он вылетит в Нидерланды для участия в двусторонних переговорах, а также международном совещании, призванном содействовать поощрению частной предпринимательской деятельности в мире.

Наконец, заключительным пунктом турне Помпео станет Соединенное Королевство. Госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа, который нанесет государственный визит в Великобританию.