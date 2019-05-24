Трамп сожалеет в связи со скорым уходом Мэй с поста премьера Великобритании

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет в связи со скорым уходом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй со своего поста.

"Мне жаль Терезу, она мне очень нравится", - сказал американский лидер в пятницу журналистам в Белом доме перед вылетом в Японию.

"Она очень много работала. Я увижу ее в течение двух недель", - добавил он.

Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, при этом она будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Она также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

Государственный визит в Великобританию президента США Дональда Трампа намечен на 3-5 июня.