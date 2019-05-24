В Пентагоне подтвердили укрепление войск США на Ближнем Востоке

ТАСС, 24 мая. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тыс. американских военных на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Пентагон сообщил Конгрессу, что я удовлетворил просьбу командующего войсками об отправке около 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих и средств защиты в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), чтобы улучшить защиту наших сил. Это разумный ответ на вероятные угрозы со стороны Ирана", - написал Шанахан в пятницу в Twitter.

В Пентагоне заявили, что дополнительный контингент войск не будет размещен в Сирии и Ираке, отмечает агентство Reuters. По его данным, эта мера носит оборонительный характер.

Как ранее сообщил телеканал CNN президент США Дональд Трамп дал согласие Шанахану на отправку дополнительного контингента войск США на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. По информации телеканала, подкрепление включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".