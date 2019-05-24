Трамп едет с государственным визитом в Японию. Гольф, сумо и аудиенция у нового императора

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибывает в субботу с государственным визитом в Японию. Поездка главы Белого дома к ближайшему союзнику США в Азиатско-Тихоокеанском регионе изобилует общественно-культурными событиями с японским национальным колоритом - Дональд Трамп станет первым иностранным лидером, который удостоится аудиенции у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая, а также посетит финальный день турнира по сумо на кубок императора Японии.
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Ключевой темой предстоящих переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ должна стать ситуация на Корейском полуострове. В частности, ожидается, что особенное внимание будет уделено вопросу ракетно-ядерной программы Пхеньяна и проблеме японцев, похищенных в конце прошлого века спецслужбами КНДР. 27 мая президент Дональд Трамп должен встретиться с семьями похищенных.
Изначально предполагалось, что еще одной важной темой на встрече лидеров двух стран станет вопрос заключения торгового соглашения между США и Японией. В начале этого месяца президент Трамп открыто выражал надежду на то, что странам удастся заключить его уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию. Однако по мере приближения даты визита стало ясно, что вопросы, связанные с заключением торгового соглашения, обсуждаться не будут. Так, в ходе состоявшегося на этой неделе телефонного брифинга американской администрации отмечалось, что вопрос заключения торгового соглашения между двумя странами по итогам визита не стоит на повестке дня. В то же время в субботу президент США должен будет встретиться с представителями японского и американского бизнеса.
На понедельник у лидеров двух государств запланирована совместная пресс-конференция по итогам переговоров. Ранее японские СМИ сообщали, что лидеры двух государств не будут делать официального совместного заявления по итогам встречи, однако подтверждения этой информации на данный момент не поступало.
Встреча с новым императором и турнир по сумо
В Белом доме подчеркивают, что ключевым моментом визита Трампа в Японию должна стать аудиенция у нового императора Нарухито, который вступил на престол 1 мая после того, как его отец Акихито отрекся от престола по собственному желанию в силу преклонного возраста. Встреча с новым японским монархом, как и специальный банкет в императорском дворце, пройдут 27 мая.
У Трампа в Японии также намечена колоритная культурно-развлекательная программа. В воскресенье вместе с премьер-министром глава Белого дома посетит финальный день турнира по сумо на кубок императора Японии. Примечательно, что для глав государств будет организована специальная ложа со стульями, хотя обычно все зрители в зале сидят на специальных подушках.
С подушками для сидения вокруг арены связан еще один занимательный момент - по существующей традиции зрители имеют права швырять эти подушки в сторону арены в том случае, если ёкодзуна - обладатель наивысшего ранга в иерархии сумо - проиграет, выражая тем самым недовольство его проигрышем. Отмечается, что личная охрана Трампа и Абэ будет внимательно следить за тем, чтобы подушка не угодила в кого-либо из лидеров государства и сопровождающих их гостей в том случае, если ёкодзуна все-таки потерпит поражение. Также ожидается, что Трамп лично вручит победителю турнира некий кубок, привезенный из США.
В воскресенье президент Дональд Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ также сыграют несколько партий в гольф. Примечательно, что вместе с ними в качестве почетного гостя сыграет легенда японского гольфа - 76-летний Исао Аоки.
Меры безопасности
Японские власти мобилизовали в общей сложности около 25 тыс. полицейских и сотрудников других служб на обеспечение безопасности во время визита в страну президента США Дональда Трампа. Под усиленную охрану были взяты императорский дворец, резиденция премьер-министра, токийский аэропорт Ханэда и все районы, имеющие отношение к программе пребывания американского президента. Особое беспокойство местных правоохранительных органов связано со спортивным дворцом, где Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют присутствовать на состязаниях сумоистов. В зале в большом количестве будет присутствовать обычная публика, что требует от службы безопасности филигранной работы.
Полицейские патрули усилены и в других местах большого скопления людей в зоне Токио - на вокзалах, универмагах и проч., которые могут быть потенциальной мишенью террористов. На некоторых улицах ограничили движение транспорта и установили полицейские блок-посты с правом досмотра автомашин.