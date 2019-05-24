Трамп едет с государственным визитом в Японию. Гольф, сумо и аудиенция у нового императора

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибывает в субботу с государственным визитом в Японию. Поездка главы Белого дома к ближайшему союзнику США в Азиатско-Тихоокеанском регионе изобилует общественно-культурными событиями с японским национальным колоритом - Дональд Трамп станет первым иностранным лидером, который удостоится аудиенции у нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая, а также посетит финальный день турнира по сумо на кубок императора Японии.

Ключевой темой предстоящих переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ должна стать ситуация на Корейском полуострове. В частности, ожидается, что особенное внимание будет уделено вопросу ракетно-ядерной программы Пхеньяна и проблеме японцев, похищенных в конце прошлого века спецслужбами КНДР. 27 мая президент Дональд Трамп должен встретиться с семьями похищенных.

Изначально предполагалось, что еще одной важной темой на встрече лидеров двух стран станет вопрос заключения торгового соглашения между США и Японией. В начале этого месяца президент Трамп открыто выражал надежду на то, что странам удастся заключить его уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию. Однако по мере приближения даты визита стало ясно, что вопросы, связанные с заключением торгового соглашения, обсуждаться не будут. Так, в ходе состоявшегося на этой неделе телефонного брифинга американской администрации отмечалось, что вопрос заключения торгового соглашения между двумя странами по итогам визита не стоит на повестке дня. В то же время в субботу президент США должен будет встретиться с представителями японского и американского бизнеса.

На понедельник у лидеров двух государств запланирована совместная пресс-конференция по итогам переговоров. Ранее японские СМИ сообщали, что лидеры двух государств не будут делать официального совместного заявления по итогам встречи, однако подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Встреча с новым императором и турнир по сумо

В Белом доме подчеркивают, что ключевым моментом визита Трампа в Японию должна стать аудиенция у нового императора Нарухито, который вступил на престол 1 мая после того, как его отец Акихито отрекся от престола по собственному желанию в силу преклонного возраста. Встреча с новым японским монархом, как и специальный банкет в императорском дворце, пройдут 27 мая.