Министр экономики Бразилии назвал условия, при которых он уйдет в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая. /ТАСС/. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес намеревается покинуть правительство, если проект пенсионной реформы будет принят со значительными изменениями. Об этом он заявил в пятницу в интервью журналу Veja.

"Если я пойму, что президенту реформа не нужна, что прессе важна только шумиха, что оппозицию интересует лишь возможность побунтовать, разрушить и добиться серьезного конфликта, [в таком случае] я куплю билет на самолет и улечу", - приводит издание слова политика. По словам министра, без реформы пенсионной системы экономику страны ожидает "пожар". "В госсекторе наступит хаос, как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном", - полагает Гедес.

В ходе избирательной кампании президент Жаир Болсонару заявлял, что полностью доверит финансово-экономическую сферу профильному министру и не будет вмешиваться в его работу. Выбранный им на эту должность экономист Паулу Гедес называл в числе приоритетов своей работы на посту министра экономики реформирование системы пенсионного страхования и ускорение темпов приватизации в Бразилии. По его мнению, эти меры позволят в ближайшие два-три года создать до 10 млн новых рабочих мест.

Предложенный правительством Болсонару проект пенсионной реформы, устанавливающий минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 для женщин, в настоящее время находится на рассмотрении парламента. Вокруг законопроекта ведутся напряженные дискуссии.