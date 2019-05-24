"Желтые жилеты" Франции планируют вывести сторонников на марши в канун европейских выборов

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французское протестное движение "Желтые жилеты" рассчитывает провести массовые манифестации своих сторонников в канун выборов в европейский парламент. Согласно информации, появившейся в пятницу вечером в социальных сетях, марши протеста, численность участников которых неуклонно снижалась в минувшие недели, вновь пройдут в субботу в столице и крупнейших региональных центрах Франции.
"Нельзя исключать, что лидеры движения попытаются переломить тенденцию и превратить этот раунд противостояния в новый ультиматум властям", - заявил газете Le Figaro высокопоставленный представитель полиции. Он напомнил, что за шесть месяцев, минувшие с момента начала акций, численность участников субботних маршей в стране сократилась с 282 тыс. до 15,5 тыс. человек.
На Монмартр через площадь Бастилии
Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже в связи с 28-й по счету акцией "желтых жилетов". В канун демонстрации префектура столичной полиции специальным распоряжением напомнила о действующем запрете на проведение демонстраций в центральных районах города. Манифестанты вновь не смогут организовать свои марши на Елисейских полях и в кварталах, где расположены Елисейский и Бурбонский дворцы - резиденции президента республики и Национального собрания (нижней палаты парламента).
Под особую защиту взят также район вокруг собора Нотр-Дам, пострадавшего от сильного пожара в апреле. Окончательно свои маршруты демонстранты планируют определить в субботу утром. Пока же объявлен только один - от национального кладбища Пер-Лашез через площадь Бастилии к базилике Сакре-Кёр на Монмартре.
Для обеспечения безопасности горожан и туристов в Париже власти мобилизуют более 2 тыс. полицейских и жандармов. Формированиям силовых структур, отмечают наблюдатели, предоставлено теперь больше самостоятельности в принятии всех необходимых мер для пресечения беспорядков.
Зоной, закрытой для уличных шествий, объявлен центр второго по значению города страны Лиона. Накануне вечером там были госпитализированы 13 человек после взрыва самодельного взрывного устройства, оставленного неизвестным злоумышленником в оживленном торговом квартале. По следам начатого расследования мотивы преступника в пятницу вечером еще не были известны.
В родном городе президента
Помимо Парижа и Лиона, "желтые жилеты" намереваются также провести свои манифестации в Амьене, родном городе президента Франции Эмманюэля Макрона, а также в Лилле, Бордо, Монпелье, Тулузе и других мегаполисах Франции. Ни увещевания властей, ни "день тишины" в преддверии воскресных выборов в Европарламент не заставили, таким образом, неформальных лидеров "желтых жилетов" отказаться от своих акций.
Пока неизвестно, рискнут ли участники движения явиться на выборы в своих "желтых жилетах". Среди кандидатов в европарламент есть представители движения, и появление активистов в его униформе на избирательных участках может быть расценено как ведение недопустимой агитации в день голосования, предупреждают юристы.
Убытки страховых компаний
Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой для своих активистов оппозиционное движение избрало светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.
В ходе беспорядков, которыми сопровождались субботние протесты, особенно значительный ущерб нанесен французской торговле. Разграблены многие магазины. Акты вандализма обошлись страховым компаниям в первом квартале в €200 млн.
Потери туристического сектора
Но даже и во взятых под охрану районах многие покупатели не рискуют посещать магазины по субботам. В Париже большие потери понес флагман столичной торговли универмаг Printemps. В декабре - марте его субботняя выручка сократилась на 24%. "Это снижение не компенсируется переносом покупок на другие дни недели", - сказал журналистам президент торгового дома Паоло де Чезаре.
Уличные марши ощутимо сказались и на доходах туристической отрасли. Так, спрос на отели сократился на 2,5% в первом квартале этого года. Особенно ощутимые потери понес гостиничный сектор столичного региона. Тенденция снижения туристического потока сохраняется. На 3% упало бронирование авиабилетов во Францию на период с мая по июль.