"Желтые жилеты" Франции планируют вывести сторонников на марши в канун европейских выборов

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французское протестное движение "Желтые жилеты" рассчитывает провести массовые манифестации своих сторонников в канун выборов в европейский парламент. Согласно информации, появившейся в пятницу вечером в социальных сетях, марши протеста, численность участников которых неуклонно снижалась в минувшие недели, вновь пройдут в субботу в столице и крупнейших региональных центрах Франции. "Нельзя исключать, что лидеры движения попытаются переломить тенденцию и превратить этот раунд противостояния в новый ультиматум властям", - заявил газете Le Figaro высокопоставленный представитель полиции. Он напомнил, что за шесть месяцев, минувшие с момента начала акций, численность участников субботних маршей в стране сократилась с 282 тыс. до 15,5 тыс. человек. На Монмартр через площадь Бастилии Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже в связи с 28-й по счету акцией "желтых жилетов". В канун демонстрации префектура столичной полиции специальным распоряжением напомнила о действующем запрете на проведение демонстраций в центральных районах города. Манифестанты вновь не смогут организовать свои марши на Елисейских полях и в кварталах, где расположены Елисейский и Бурбонский дворцы - резиденции президента республики и Национального собрания (нижней палаты парламента).

Под особую защиту взят также район вокруг собора Нотр-Дам, пострадавшего от сильного пожара в апреле. Окончательно свои маршруты демонстранты планируют определить в субботу утром. Пока же объявлен только один - от национального кладбища Пер-Лашез через площадь Бастилии к базилике Сакре-Кёр на Монмартре. Для обеспечения безопасности горожан и туристов в Париже власти мобилизуют более 2 тыс. полицейских и жандармов. Формированиям силовых структур, отмечают наблюдатели, предоставлено теперь больше самостоятельности в принятии всех необходимых мер для пресечения беспорядков. Зоной, закрытой для уличных шествий, объявлен центр второго по значению города страны Лиона. Накануне вечером там были госпитализированы 13 человек после взрыва самодельного взрывного устройства, оставленного неизвестным злоумышленником в оживленном торговом квартале. По следам начатого расследования мотивы преступника в пятницу вечером еще не были известны. В родном городе президента Помимо Парижа и Лиона, "желтые жилеты" намереваются также провести свои манифестации в Амьене, родном городе президента Франции Эмманюэля Макрона, а также в Лилле, Бордо, Монпелье, Тулузе и других мегаполисах Франции. Ни увещевания властей, ни "день тишины" в преддверии воскресных выборов в Европарламент не заставили, таким образом, неформальных лидеров "желтых жилетов" отказаться от своих акций.

На эту тему Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное