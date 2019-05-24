США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение без одобрения Конгресса осуществить продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Он принял решение воспользоваться чрезвычайным правом с целью завершить в обход американских законодателей процесс заключения "22 сделок на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров". "Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран", - утверждал дипломат.

Аргументируя свое решение, он подчеркнул: "Задержка этих поставок может привести к ухудшению состояния систем [вооружений] и отсутствию необходимых деталей и технического обслуживания, что может создать серьезные проблемы в период растущей нестабильности в регионе". По версии Помпео, данные "проблемы национальной безопасности усугублялись многомесячной задержкой со стороны Конгресса в деле удовлетворения этих критически важных потребностей". Такая ситуация, полагает глава Госдепартамента, ставила под сомнение надежность Вашингтона в качестве поставщика вооружений, "создавая возможности для противников США".

Что продают

В пятницу детали оружейных контрактов опубликовало профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского Министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Так, США продадут ОАЭ 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-21A Blackjack за $80 млн. Кроме того, отмечается в документе, Абу-Даби получит 331 управляемую ракету к противотанковым комплексам Javelin за $102 млн, а также 20 004 ракеты с лазерным наведением APKWS II за $900 млн. Инструкторы Корпуса морской пехоты США также проведут подготовку военнослужащих ОАЭ за $100 млн.

В свою очередь США проведут техническое обслуживание, ремонт и модернизацию приобретенных ранее Саудовской Аравией американских летательных аппаратов почти на $3 млрд.

Вооружение продается вместе с сопутствующим ему оборудованием, а также с предоставлением последующего техобслуживания. В Минобороны подчеркнули, что решение Помпео "требует немедленной продажи" данных вооружений. С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контрактов отвечает интересам "национальной безопасности США".

Помпео заявил, что намерен воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, несмотря на то, что к нему прибегали и администрации предыдущих президентов. Он подчеркнул, что нынешнее правительство собирается продолжать сотрудничать с американскими законодателями и продолжит отправлять им договоренности по оружейным сделкам. "Я с нетерпением жду продолжения работы с Конгрессом по разработке разумных мер по продвижению и защите интересов национальной безопасности США в регионе", - заключил госсекретарь.

Ранее в пятницу Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

В новость были внесены изменения (01:32 мск) — приводятся подробности контрактов.