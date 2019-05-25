Нил Ушаков заявил о готовности профессионально представлять интересы Латвии в ЕП

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков заявил о готовности профессионально представлять интересы Латвии в Европейском парламенте (ЕП) в случае своего избрания. Об этом политик заявил в субботу журналистам после того, как проголосовал на проходящих здесь выборах в ЕП.

Ушаков указал, что готов служить в ЕП идеалам своей партии и избирателей, Латвии и всей Европы. "Полагаю, что мой опыт и мое образование позволят не только политически правильно, но и очень профессионально представлять интересы нашего государства", - передает его слова местное информагентство LETA.

При этом Ушаков воздержался прогнозировать результаты возглавляемой им социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей республики, на выборах в ЕП. "В этот день высказывать прогнозы, наверное, было бы неправильно. Все успели высказать свои прогнозы, свои надежды. Дождемся результатов около полуночи", - сказал он.

Кроме того, политик рассказал, почему в последние недели пропал из публичного пространства и не участвовал в дебатах перед выборами в ЕП. По его словам, таким образом он выразил свое отношение к происходящим процессам. "Сейчас достаточно много людей, которым противны и партия "Согласие", и люди "Согласия", поэтому будем ждать отношения избирателей", - отметил он.

Выборы в Европарламент проходят с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах государств. В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах в ЕП от страны зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты.

Голосование на выборах в ЕП в Латвии проходит 25 мая. На выборах работают 998 участков - 954 на территории республики и еще 44 за рубежом. Уровень явки избирателей на 12:00 (время совпадает с московским) составил 20,24% - свои голоса отдали 285 849 человек, включая данные досрочного голосования. Предварительные результаты выборов в ЕП в Латвии будут объявлены в полночь с 26 на 27 мая.