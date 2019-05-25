В ЛНР заявили, что сбили украинский разведывательный беспилотник у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

"Благодаря умелым действиям подразделений ПВО Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат типа "Крыло" 30-й бригады Вооруженных сил Украины, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Беспилотник пытался провести воздушную разведку позиций подразделений Народной милиции. В настоящее время наши специалисты проводят изучение фото и видеофайлов, сделанных с борта летательного аппарата".

Начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий ранее сообщал, что подразделения Народной милиции в апреле и мае 2019 года сбили пять украинских беспилотников.

Договоренности, принятые на встречах Контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по данным Луганской и Донецкой народных республик, украинские подразделения регулярно задействуют беспилотники для разведки и корректировки огня.