СМИ: Зигмар Габриэль завершит политическую карьеру

БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/. Экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль принял решение по окончании нынешнего легислатурного периода, который истекает в 2021 году, уйти из политики. Об этом сообщила в субботу газета Tagesspiegel.

По данным издания, о своем решении Габриэль проинформировал в начале мая трех председателей региональных подразделений СДПГ. На следующих выборах в Бундестаг он не собирается выставлять свою кандидатуру в парламент. Как пишет Tagesspiegel, бывший лидер социал-демократов не хотел публично сообщать о своем шаге до выборов в Европарламент, чтобы не вносить неразбериху в ряды партии.

От Зигги-Попа до вице-канцлера

Габриэль в 1999 году он в возрасте 40 лет стал одним из самых молодых земельных премьер-министров, возглавив правительство Нижней Саксонии, но уже через четыре года социал-демократы во главе с ним потерпели сокрушительное поражение на региональных выборах, потеряв треть голосов. Партия приняла решение назначить Габриэля на новую должность - уполномоченного по вопросам поп-культуры. В связи с этим Габриэлю даже дали кличку Зигги-Поп по аналогии с музыкантом Игги Попом.

Спустя два года он впервые участвует в выборах в Бундестаг и по их итогам становится депутатом парламента ФРГ. В 2005-2009 годах занимает пост министра охраны окружающей среды, природы и безопасности реакторов в "черно-красном" правительстве Ангелы Меркель. В 2009 году, после поражения СДПГ на парламентских выборах, Габриэль становится председателем партии и занимает этот пост на семь лет - так долго старейшей немецкой партией не руководил никто со времен Вилли Брандта.

По мнению наблюдателей, в предыдущей "большой коалиции" (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ), в которой Габриэль занимал посты главы Минэкономики, вице-канцлера и затем министра иностранных дел, политик достиг определенных успехов, в частности он практически спас торговое соглашение с Канадой (CETA), добился выдвижения Франка-Вальтера Штайнмайера общим с ХДС/ХСС кандидатом на пост президента Германии. Однако в новой "большой коалиции", сформированной по итогам парламентских выборов 2017 года, места ему не нашлось.