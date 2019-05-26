В Испании пройдут европейские, региональные и муниципальные выборы

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Региональные, муниципальные и европейские выборы пройдут в воскресенье в Испании. Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).

Правом голоса в стране обладают около 37 млн человек. Как сообщили в МВД королевства, приблизительно 93 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется вскоре после закрытия участков.

Голосование проходит всего через месяц после досрочных всеобщих выборов в Испании, по итогам которых победу одержала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. 21 мая состоялись учредительные заседания обеих палат парламента страны. Ожидается, что голосование по кандидатуре будущего премьера состоится в Конгрессе депутатов (нижней палате парламента) в начале июля.

Несмотря на победу, социалисты не получили абсолютное большинство в 350-местном Конгрессе. Это значит, что для утверждения Санчеса премьером ИСРП будет нужна поддержка других партий.

Региональные и муниципальные выборы

Региональные парламентские выборы состоятся в 12 из 17 испанских автономных сообществ: в Арагоне, Астурии, на Балеарских и Канарских островах, в Кантабрии, Кастилии-Ла-Манче, Кастилии-и-Леоне, Мадриде, Мурсии, Наварре, Риохе и Эстремадуре.

Согласно опросу, который распространил центр социологических исследований королевства, ИСРП может одержать победу во всех регионах, кроме Кантабрии и Наварры. Кроме того, не исключается, что впервые почти за четверть века в автономном сообществе Мадрид к власти может прийти ИСРП вместо консервативной Народной партии (НП). Несмотря на благоприятные для социалистов опросы, им придется вести переговоры с другими политическими силами для возможной поддержки при формировании региональных правительств.

Согласно опросам, впервые в ряд автономных парламентов может пройти крайне правая партия "Вокс", которой по итогам всеобщих выборов 28 апреля досталось 24 кресла в Конгрессе. Предполагается, что партии удастся получить мандаты в восьми региональных парламентах. Наибольшего представительства, как ожидается, "Вокс" добьется в автономных областях Мадрид и Мурсия.

В ходе голосования испанцы также должны будут избрать местных представителей более чем в 8 тыс. населенных пунктов. По данным опроса центра социологических исследований королевства, по итогам выборов в Мадриде победа может достаться политической силе "Мас Мадрид" действующего мэра Мануэлы Кармены. В Барселоне пост градоначальника может вновь получить Ада Колау, которая занимает его с 2015 года.

Выборы в Европарламент

Из 751 мандата в Европейском парламенте Испании принадлежат 54.

Победителем выборов в ЕП в Испании могут стать социалисты. Кандидатом от ИСРП является исполняющий обязанности главы МИД страны Жозеп Боррель. 72-летний дипломат занял пост министра в правительстве Санчеса летом прошлого года после вынесения вотума недоверия предыдущему кабинету консерваторов во главе с Мариано Рахоем.

С 1991-го по 1996 год Боррель был министром общественных работ и транспорта в правительстве Фелипе Гонсалеса, с 2004-го по 2007 год занимал должность главы Европарламента. По данным газеты El Mundo, кабинет министров Испании рассчитывает, что Боррель может получить пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который с 2014 года занимает итальянка Федерика Могерини.

Согласно опросам, впервые в Европарламент по итогам выборов может пройти крайне левая партия "Вокс". Кроме того, не исключается, что представительство получит и сепаратистская каталонская коалиция "Свободные для Европы". Ее кандидатом является бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию от испанского правосудия после незаконного референдума о независимости Каталонии.

Ранее в интервью радиостанции Ras 1 экс-лидер региона заверял, что готов вернуться в Испанию, если получит депутатский мандат по итогам выборов в ЕП. На территории Испании действует ордер на арест политика. Пучдемон считает, что его статус европарламентария гарантировал бы ему неприкосновенность в королевстве.