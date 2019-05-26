Во французской метрополии началось голосование на выборах в Европарламент

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Голосование по выборам в Европейский парламент началось в 8:00 (9:00 мск) во французской метрополии, в частности, в Париже. В субботу оно прошло в заморских владениях страны, расположенных в западном полушарии. В воскресенье голосовать уже отправились жители заморских территорий и департаментов Франции, находящихся на большом удалении от метрополии в южной части Тихого океана, в том числе Новой Каледонии и Французской Полинезии.

В избирательные списки внесено около 47 млн французов, в частности, проживающие вне территории страны. Всем им предстоит избрать в Европарламент 79 депутатов - на пять больше, чем обычно. Это связано с тем, что в случае выхода Великобритании из Европейского союза в парламенте возникнут свободные места, часть из которых будет упразднена, а остальные предстоит занять "запасным игрокам" стран ЕС.

Нынешнее голосование во Франции проходит по 34 спискам, это рекордное в истории страны число партий и движений - участников выборов. На избирательных участках, однако, представлено гораздо меньшее число бюллетеней - многие мелкие партии по финансовым причинам не стали их печатать в типографиях и призвали своих сторонников самих их распечатывать из интернета.

Своих депутатов в Европарламент смогут направить те партии, которые достигнут 5%-ного рубежа голосов. Затраты на избирательную кампанию не будут компенсированы государством тем организациям - участникам выборов, которые не преодолеют трехпроцентного уровня поддержки. Ожидается, что значительное число избирателей воздержится от участия в голосовании. Явка на предыдущих выборах в Европарламент 2014 года находилась во Франции на уровне чуть более 42% - примерно такой же она ожидается и на этот раз. На 12 часов дня воскресенья по местному времени на Новой Каледонии голосовать пришли 8,13% избирателей, тогда как пять лет назад их было 9,56%, сообщает Agence France-Presse.

На территории метрополии избирательные участки в небольших коммунах закроются в 18.00 (19.00 мск), в средних и крупных - на час позже. Большие города, такие как Париж, Марсель и Лион будут голосовать до 20:00 (21:00). Первые оценки результатов голосования должны появиться сразу после 20.00 по местному времени. Официальные результаты - после 23:00 (00:00 мск).

Бесспорными лидерами предвыборной гонки стали две партии - президентская "Республика на марше" и "Национальное объединение" Марин Ле Пен. В течение двух недель разрыв между ними составлял 2% голосов, причем в пользу то одной, то другой партии. Согласно последним данным, к выборам на лидирующей позиции подошло "Национальное движение", опережая правящую партию, в зависимости от опроса, на 0,5-2%.