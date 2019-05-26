В ЛНР сообщили, что сбили проводивший разведку беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий украинским силовикам, который проводил разведку у населенного пункта Счастье. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают демонстративно нарушать минские соглашения, используя БПЛА вдоль всей линии соприкосновения. "Так, 23 мая зафиксирован полет БПЛА 25-й воздушно десантной бригады ВСУ. Беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье", - приводит слова Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

"Благодаря умелым действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции БПЛА противника получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории", - добавил он.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по данным Луганской и Донецкой народных республик, украинские подразделения регулярно задействуют беспилотники для разведки и корректировки огня.