Беспорядки произошли в Брюсселе в день выборов в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Беспорядки, столкновения с полицией и стихийные несанкционированные митинги произошли в разных городах Бельгии в связи с выборами в Европарламент и местными парламентскими выборами.

В Брюсселе несколько десятков активистов движения "желтые жилеты" проводили несанкционированный митинг у Северного вокзала, не реагируя на призывы полиции разойтись. Когда полицейский спецназ блокировал манифестантов, в стражей порядка полетели петарды, передает корреспондент ТАСС с места событий. В настоящее время полиция рассеяла митингующих, около 20 человек задержаны. Согласно сообщению полиции, пострадавших нет.

Небольшой пикет "желтых жилетов" стоит и перед зданием Европарламента на площади Люксембургского вокзала. Он проходит мирно, полиция не предпринимает попыток пресечь его.

Стихийная манифестация более 500 представителей румынской диаспоры происходит у ворот румынского посольства в южной коммуне Брюсселя Уккле, передает корреспондент ТАСС с места событий. Люди выкрикивают лозунги "выборы до конца". Манифестация вызвана слишком большим наплывом избирателей и неспособностью посольства своевременно обеспечить достаточную пропускную способность избирательного участка. На месте присутствуют несколько нарядов полиции. Они спокойно наблюдают за происходящим.

Румынская диаспора Бельгии насчитывает десятки тысяч человек. Как и в других государствах ЕС, постоянно живущие в Бельгии гастарбайтеры из государств сообщества голосуют на выборах в Европарламент в своих посольствах.

Избирательные участки в Бельгии закрылись в 16:00 по местному времени (17:00 мск). В ходе голосования отмечен целый ряд небольших нарушений, преимущественно связанных с попытками устной агитации или раздачи листовок у предвыборных участков. Выборы в Бельгии носят обязательный характер. Не желающие исполнять свой гражданский долг подвергаются крупным штрафам, поэтому явка здесь стабильно высокая - больше 90%.