Мэр Нью-Йорка заявил, что знает, как победить Трампа на выборах 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио, который объявил о вступлении в борьбу за пост президента США, изучил все уловки действующего главы государства Дональда Трампа и знает, как нанести ему поражение на выборах 2020 года. С таким утверждением де Блазио выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

"Я знаю, что отличает Дональда Трампа от других кандидатов [в президенты США], потому что наблюдал за ним десятилетиями. Я понимаю план его игры, уловки и стратегии, я знаю, как наступить ему на больную мозоль", - уверял мэр Нью-Йорка, напомнив, что он неоднократно провоцировал президента США на ответные выпады. "Нам следует навязать ему бой, чтобы привести в замешательство и победить", - добавил де Блазио.

Ему был задан вопрос, каким образом он намерен выстраивать свою избирательную кампанию, учитывая то, что, согласно опросам общественного мнения, две трети жителей Нью-Йорка против его выдвижения на пост президента страны. "Если бы я доверял соцопросам и прислушивался к ним во время всех своих выборов, то я, возможно, не стал бы выходить из дома вообще", - парировал мэр. В 2013 году он одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, став первым с 1993 года демократом на посту градоначальника крупнейшего американского мегаполиса. В 2017 году де Блазио был переизбран на второй срок.

Теперь мэр является 24-м по счету демократом, объявившим о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

Республиканец Трамп в своем Twitter 16 мая написал, что "де Блазио из Нью-Йорка считается худшим мэром в США". "Это посмешище. Но если вам нравятся высокие налоги и преступность, то это ваш человек. Нью-Йорк ненавидит его!" - заметил глава государства.

От Республиканской партии в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.