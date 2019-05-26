Радикальные партии лидируют на выборах в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Радикальные партии лидируют на выборах в федеральный и региональные парламенты Бельгии. Об этом свидетельствуют опубликованные избирательной комиссией первые предварительные результаты, после подсчета примерно 10% голосов, главным образом в нидерландскоязычной Фландрии, где проживает 60% населения страны. Избирательные участки закрылись в Бельгии в 16 часов (17:00 мск), выборы здесь носят обязательный характер под угрозой штрафа, поэтому работа участков не растягивается ради повышения явки.

На первом месте с примерно 25% голосов остается "Новый фламандский альянс" (НФА), который возглавляет бургомистр Антверпена Барт Де Вевер. Эта партия выступает за максимальную автономию Фландрии и сохранении на региональном уровне большей части собираемых там налогов. На второе место вышла еще более радикальная партия "Влаамс беланг" ("Фламандский интерес"), которая набирает 18% голосов, значительно улучшив свои позиции по сравнению с выборами прошлого года, где она получила 12%. На третье место выходят христианские демократы с 14% голосов.

Это пока данные только местных парламентских выборов, результаты выборов в Европарламент станут известны лишь после 23 часов (00:00 мск), когда закроются последние участки в Италии, голосующей дольше всех стран ЕС. Однако, с высокой вероятностью картина на них окажется схожей. В то же время, если во Фландрии НФА и "Влаамс беланг" являются союзниками, то в Европарламенте - оппонентами, поскольку первая из них придерживается проевропейских взглядов, а вторая - евроскпетических.

По франкоязычной части Бельгии - Валлонии обработано пока не более 3% бюллетеней, которые показывают значительный рост популярности зеленых - за партию "Эколо" проголосовали 35% избирателей, на втором месте с 30% либеральное "Реформаторское движение", членом которого является нынешний и.о. премьер минсистра - Шарль Мишель.