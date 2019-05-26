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Кризис на Украине

Гройсман заявил, что будет просить Раду уволить его с должности премьер-министра Украины

Он планирует продолжить работу в "антикризисном режиме" до создания нового правительства
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман AP Photo/Virginia Mayo
Описание
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© AP Photo/Virginia Mayo

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен просить парламент уволить его с должности, после чего он намерен продолжить работать в "антикризисном режиме" до создания нового правительства.

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"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке. Я буду просить Верховную раду удовлетворить его", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье, добавив, что после того, как парламент рассмотрит его отставку, он вместе с министрами его кабинета продолжит работать до создания нового правительства. "Очевидно, мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - добавил он.

В минувший понедельник Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета министров. Он принял это решение после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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