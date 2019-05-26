В Литве завершилось голосование во втором туре выборов президента и депутатов ЕП

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов и выборов депутатов в Европарламент (ЕП) завершилось в воскресенье в Литве. В 20:00 по местному времени (совпадает с московским) закрылись около 2 тыс. избирательных участков, на которых 2,427 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать выбор в пользу одного из двух претендентов на пост главы государства, а также избрать 11 европарламентариев.

"Согласно предварительным данным, в воскресенье проголосовали 42,69% избирателей. С учетом досрочно проголосовавших 10,74% суммарная явка составляет 53,43%", - сообщила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите.

Серьезных нарушений процедуры голосования, по ее словам, не установлено. "Поступило около 60 сигналов с подозрением на агитацию, которая в день выборов запрещена, в том числе в социальных сетях. На сигналы оперативно отреагировали", - утверждала председатель.

Данные о результатах голосования будут публиковать на сайте Главизбиркома. "Прежде всего будут подсчитывать и публиковать данные о голосовании на президентских выборах. Сведения о голосовании за депутатов Европарламента, согласно процедуре, можно будет размещать только после полуночи", - сказала Матьёшайтите.

На президентский пост претендует 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны. Даля Грибаускайте находится на посту президента второй срок и на третий претендовать не может.