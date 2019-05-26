В Греции партия "Новая демократия" получит в Европарламенте семь мест

АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Главная оппозиционная партия "Новая демократия" (НД) лидирует на выборах в Европейский парламент в Греции по сравнению с правящей партией СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса на девять процентных пунктов. Об этом сообщило на официальном сайте выборов Министерство внутренних дел Греции, подсчитавшее 13,72% поданных бюллетеней во всей стране.

Согласно эти данным, "Новая демократия" набирает на данный момент 33,10% голосов и может получить семь мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА - 24,01% (шесть мест), левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 7,24% (два места), Коммунистическая партия Греции (КПГ) - 5,83% (два места), ультраправая партия "Хриси авги" ("Золотая заря") - 4,85% (два места), правая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакоса Велопулоса - 4,01% (одно место) и левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,11% (одно место).

Всего от Греции избирается 21 депутат Европарламента.