Соперница экономиста Науседы поздравила его с победой на выборах президента Литвы

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните признала свое поражение на состоявшемся в воскресенье втором туре выборов литовского президента и поздравила конкурента Гитанаса Науседу с победой. Об этом она заявила публично со сцены у президентского дворца, откуда национальное гостелерадио ведет специальную программу, посвященную итогам выборов.

"Я хорошо понимаю логику цифр и признаю, что победа останется за Науседой. Поздравляю его и желаю плодотворной работы во благо Литвы", - сказала она.

Пока подсчитаны бюллетени с 1247 из 1972 избирательных участков, однако даже сама Шимоните признала, что перевес Науседы (73,30% голосов против 26,70%) уже не ликвидировать.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Возглавлявшая республику два срока подряд Даля Грибаускайте на третий претендовать не могла.