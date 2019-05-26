{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соперница экономиста Науседы поздравила его с победой на выборах президента Литвы

Ингрида Шимоните пожелала ему плодотворной работы во благо страны

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните признала свое поражение на состоявшемся в воскресенье втором туре выборов литовского президента и поздравила конкурента Гитанаса Науседу с победой. Об этом она заявила публично со сцены у президентского дворца, откуда национальное гостелерадио ведет специальную программу, посвященную итогам выборов.

"Я хорошо понимаю логику цифр и признаю, что победа останется за Науседой. Поздравляю его и желаю плодотворной работы во благо Литвы", - сказала она.

Пока подсчитаны бюллетени с 1247 из 1972 избирательных участков, однако даже сама Шимоните признала, что перевес Науседы (73,30% голосов против 26,70%) уже не ликвидировать.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием на пять лет. Возглавлявшая республику два срока подряд Даля Грибаускайте на третий претендовать не могла.

Теги
Грибаускайте, ДаляЛитва
Экзитпол: правящая в Польше партия Качиньского лидирует на выборах в Европарламент
Согласно подсчетам, за "Закон и справедливость" проголосовали 42,2% избирателей
Читать полностью