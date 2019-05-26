Лидер греческой оппозиции потребовал отставки Ципраса после поражения на выборах в ЕП

АФИНЫ, 26 мая. /ТАСС/. Лидер главной оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис потребовал от премьер-министра Греции Алексиса Ципраса подать в отставку после того, как первые официальные результаты подсчета голосов на выборах в Греции в Европейский парламент показали разрыв в 9% в пользу "Новой демократии" по сравнению с правящей партией СИРИЗА. Выступление Мицотакаса транслировалось телеканалами в прямом эфире из штаб-квартиры НД.

"Греции нужно новое правительство с новым мандатом. Премьер-министр должен подать в отставку ради блага страны. Греция больше не может ждать", - подчеркнул лидер "Новой демократии".

По его словам, политические перемены, о которых он говорил в ходе всей предвыборной кампании, уже начались с целью появления "сильной Греции в изменяющейся Европе". "Я здесь для того, чтобы объединить всех греков и повести нашу родину в новую, более оптимистичную эпоху", - отметил Мицотакис, выразив мнение, что результат нынешних выборов в Европарламент означает решительное неодобрение народом Греции нынешнего правительства. "Люди перестали доверять правительственному большинству", - сказал лидер "Новой демократии", призвав как можно быстрее провести парламентские выборы в стране.

Парламентские выборы в Греции должны состояться в октябре 2019 года после окончания 4-летнего мандата нынешнего правительства. Однако, как сообщали источники в кабинете министров, многие политики из СИРИЗА убеждали Ципраса все же объявить досрочные парламентские выборы в конце июня - начале июля, если разрыв между двумя ведущими греческими партиями на выборах в Европейский парламент будет небольшим.

Позиция правительства

Официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос заявил в воскресенье телеканалу Open TV, что "СИРИЗА не потерпела [на выборах в Европарламент] стратегического поражения, как надеялись "Новая демократия" и весь конгломерат средств массовой информации и изданий". По словам Тзанакопулоса, "СИРИЗА продолжает оставаться одной из двух основных политических сил, которая может победить на предстоящих общенациональных выборах".

Представитель правительства выразил мнение, что некоторые политические силы в стране и за рубежом "ждут возможности поставить под сомнение меры правительства Греции по оказанию помощи слоям населения, наиболее пострадавшим от кризиса". Другой ключевой момент, по словам Тзанакопулоса, заключается в том, что "греки много пережили, а СИРИЗА пришла к власти в чрезвычайно трудное время с исключительными ограничениями в проведении бюджетной политики". Представитель кабинета подчеркнул, что СИРИЗА подождет окончательного результата подсчета голосов, прежде чем делать какие-либо дальнейшие политические выводы.

Премьер-министр Алексис Ципрас прибыл недавно в штаб-квартиру правящей партии для участия в совещании со своими соратниками. Ожидается, что вскоре после этого он выступит с заявлением.

По данным Министерства внутренних дел Греции, подсчитавшего 18,14% поданных бюллетеней во всей стране, "Новая демократия" набирает на данный момент 33,15% голосов и может получить семь мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА - 24,03% (шесть мест).