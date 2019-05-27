Лидер на выборах президента Литвы обещает перемены в политике. В том числе по России

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Безоговорочно лидирующий на состоявшемся в воскресенье втором туре выборов президента Литвы экономист Гитанас Науседа намерен после вступления в полномочия взяться за перестройку государственной политики. По его словам, все с его приходом к власти будет иначе. Новый лидер намерен пересмотреть установки, которыми руководствовалась Даля Грибаускайте, два срока возглавлявшая Литву. На третий, согласно закону, она претендовать не могла.

Ковать победу Науседа начал с осторожных, а затем все более решительных заявлений о том, что при нем все будет по-другому. Эта установка была критически направлена в адрес Грибаускайте.

Несмотря на ее высокие рейтинги, многие в политических кругах, в СМИ и в обществе Грибаускайте считают инициатором того, что официальный Вильнюс довел до кризисного состояния отношения с восточными соседями - Россией и Белоруссией. А от нормальных контактов с ними в немалой степени зависит литовский бизнес и экономика страны.

Науседа считает необходимым отказаться от прежней риторики Вильнюса в отношении России. Он заявил, что следует проявлять больше дипломатичности, использовать несколько иной словарь, чем тот, который практиковался до сих пор. Тем не менее отношения Литвы с Россией, по словам Науседы, не должны меняться, "пока ситуация на Украине будет похожей на сегодняшнюю".

Он обещал открыть президентский дворец для диалога с людьми - деятелями культуры, просвещения, лидерами регионов - сделать так, чтобы мнение людей было услышано.

За явным преимуществом

Новичок в политике, многие годы работавший советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы, суммарно Науседа получил, согласно предварительным данным, большинство голосов во всех 60 муниципалитетах, где было открыто 1972 избирательных участка.

Его соперником во втором туре была экс-министр финансов Ингрида Шимоните, являющаяся депутатом Сейма (парламента), где она возглавляет комитет по аудиту. На первом этапе две недели назад Шимоните набрала 31,13%, Науседа - 30,94% голосов. В дальнейших прогнозах оказались правы не эксперты, а букмекеры. По мнению экспертов, ожидалась напряженная борьба. Букмекерские конторы, принимавшие ставки на исход голосования, шансы Шимоните на победу оценили в 25% против 75% в пользу Науседы. Там, где считают деньги, ошибаются редко.

Факторы успеха

Победу экономиста, отметившего между первым и вторым турами 55-летие, во многом предопределил его статус независимого кандидата. И он, и Шимоните - беспартийные, но Шимоните в парламенте входит во фракцию находящейся в оппозиции партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Партия провела голосование в своих отделениях по стране для выбора претендента на пост президента и определила, что ее кандидатом будет Шимоните.

Партийный шлейф для будущего президента, который должен быть своего рода справедливым для всех верховным арбитром, не лучшая реклама. Электората консерваторов для победы Шимоните явно не хватило, а, возможно, он так и не признал ее за свою.

Заодно - Европарламент

Одновременно со вторым туром президентских в Литве проводились в воскресенье выборы депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест, на которые претендовал 301 кандидат из 16 списков от политических партий и общественных избирательных комитетов.

Среди тех, кто, согласно предварительным данным, получил мандат евродепутата, - чемпион Олимпиады 1988 года по баскетболу в составе сборной СССР Шарунас Марчюлёнис из списка правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", историк Людас Мажилис из списка оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", прославившийся тем, что нашел в архивах Германии считавшийся утерянным оригинал акта 16 февраля 1918 года о провозглашении независимости Литвы. В Европарламент прошли два представителя национальных меньшинств - сохранившие мандаты лидер партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" и лидер Партии труда уроженец России Виктор Успаских.

Избранные евродепутаты с другого фланга - экс-премьер и экс-председатель партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Андрюс Кубилюс, экс-министр обороны член той же оппозиционной партии Раса Юкнявичене. Для этих политиков характерна острая антироссийская риторика. Еще один экс-министр обороны Юозас Олекас, избранный в Европарламент, является членом Социал-демократической партии.

Литва, как отметили эксперты, делегирует в Европарламент довольно пеструю компанию.