В "Оппозиционной платформе" выступили против сотрудничества Украины с МВФ

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украина должна прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), которое разрушает экономику страны. Такое мнение высказал депутат, глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"МВФ не может являться партнером Украины. МВФ - это финансовый врач, доктор, который лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а это значит, доктор - шарлатан, доктор просто не умеет", - сказал он в эфире "112 Украины".

В этом контексте Рабинович напомнил призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к президенту Владимиру Зеленскому "отказаться от программы помощи МВФ или объявить на Украине дефолт по внешнему долгу". Коломойский в комментарии для газеты Financial Times отметил, что победа Зеленского на президентских выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции. Комментируя данное заявление, Рабинович подчеркнул опасность последствий объявления дефолта. "С ним надо подождать, хорошо продумать, так как в случае объявления дефолта пострадают лишь украинцы, - пояснил он. - Я думаю, в таком случае гривна будет за 200, будет полное обнищание населения, а потом мы начнем подниматься, но кто выживет с этого нуля?".

На прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.