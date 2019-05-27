Парламент Абхазии перенес на 28 мая заседание по вопросу переноса выборов президента

СУХУМ, 27 мая. /ТАСС/. Парламент Абхазии перенес на вторник, 28 мая, заседание по рассмотрению законопроекта о переносе президентских выборов, сообщила журналистам депутат парламента Натали Смыр.

На прошлой неделе после двухдневной акции оппозиции президент Абхазии Рауль Хаджимба и представители оппозиционных движений достигли договоренности о переносе президентских выборов с 21 июля на 25 августа. Это решение должен согласовать парламент.

"Сегодня заседания парламента не будет, возможно, оно состоится во вторник", - сказала Смыр.

В начале недели оппозиция потребовала перенести президентские выборы в Абхазии из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить. 21 мая спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления Бжании.

Парламент Абхазии 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на это решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и начале акций неповиновения по всей Абхазии.