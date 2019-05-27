Суд в Грузии обязал Саакашвили выплатить более $77 тыс. избитому депутату

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Тбилисский суд обязал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьера Вано Мерабишвили, экс-сотрудника МВД Эрекле Кодуа, а также МВД и Минфин в целом выплатить 215 тыс. лари (более $77 тыс.) бывшему депутату Валерию Гелашвили за компенсацию материального и морального ущерба, нанесенного ему при избиении в 2005 году. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил адвокат потерпевшего Каха Кожоридзе.

С Гелашвили жестоко расправились в июне 2005 года. По данным прокуратуры, депутата избили после того, как он в одной из газет написал, что у него отобрали имущество и обвинил в этом тогдашнего президента Саакашвили. За это глава государства поручил Мерабишвили, который на тот момент возглавлял МВД, примерно наказать Гелашвили. Задуманное непосредственно осуществили сотрудники МВД и Минфина.

"При избиении Валерию Гелашвили нанесли материальный ущерб. Это выражалось в том, что у него при себе было около $10 тыс., которые потом пропали, спецназ забрал у него и бриллиантовое кольцо. Кроме этого, мы потребовали у суда возместить и моральный ущерб из-за того, что его избили и нанесли ущерб его здоровью", - сказал Кожоридзе, добавив, что указанное дело рассматривалось в суде с 2018 года.

По словам адвоката, деньги в пользу Гелашвили будут изымать по принципу солидарной ответственности, то есть, истец может обратиться конкретно к одному из ответчиков, потребовать у него выплату 215 тыс. лари, а уже человек, который выплатит указанные деньги, будет вправе обратиться к другим фигурантам дела, чтобы те, в свою очередь выплатили ему деньги, так как с потерпевшим пришлось расплачиваться ему одному. Пока истцы не решили, к кому обратятся за изъятием денег.

Что же касается непосредственно дела об избиении Гелашвили, то в июне 2018 года Тбилисский суд приговорил Саакашвили заочно к шести годам тюрьмы, Мерабишвили в августе 2016 года - к шести годам и девяти месяцам. Помимо Саакашвили и Мерабившили по девять лет заочно получили Кодуa и еще один сотрудник МВД Гия Сирадзе, которые находятся за пределами Грузии.