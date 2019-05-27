Против Порошенко подали четвертое заявление в Госбюро расследований

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов сообщил, что направил в Государственное бюро расследований Украины четвертое заявление о преступлении экс-президента страны Петра Порошенко, связанного с попыткой узурпации им судебной власти.

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - написал он в понедельник в Telegram-канале.

При этом Портнов добавил, что у него еще есть десятки подготовленных заявлений, однако в ближайшие недели он сосредоточится на усилении "информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств".

До этого Государственное бюро расследований начало следствие также по заявлению Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. Кроме того, им же было подано заявление в ГБР с обвинениями в адрес бывшего главы государства в отмывании средств и неуплате налогов. Перед подачей заявления Портнов пояснил, что в нем бывший глава государства обвиняется в отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском" - судостроительном предприятии в Киеве, которым владел Порошенко. По словам юриста, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив "несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств".

24 мая Портнов сообщал, что в Государственном бюро расследований зарегистрировано заявление с обвинениями в адрес Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой".