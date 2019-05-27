Представитель Зеленского обсудил с советником Меркель "рестарт" переговоров по Донбассу

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента Украины (АПУ) Вадим Пристайко встретился в Берлине с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Стороны обсудили перезапуск переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске и вопросы двустороннего сотрудничества.

"Я встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и со своим коллегой - советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как "рестартовать" "Минск", а также вопросы двустороннего сотрудничества", - процитировало Пристайко агентство "Укринформ" в понедельник.

По словам замглавы администрации, встреча с немецким коллегой в понедельник стала результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся 24 мая. "Это был хороший качественный разговор, длинный, во время которого мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того, чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда", - отметил Пристайко.

Он сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит Зеленский с визитом. "Дата визита пока еще не согласована", - признал он.

Представитель администрации Зеленского сообщил, что в ближайшее время должны состояться переговоры с французской стороной. "Разрабатываются также планы личных контактов на уровне глав МИД трех стран", - добавил он.

Относительно встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) Пристайко сообщил, что на высшем уровне она возможна только тогда, когда "есть готовые достижения", а не только для того, "чтобы перезапустить что-то". Для создания базы для такого уровня переговоров, пояснил он, будут проводиться консультации на различных уровнях - советников, министров, заместителей министров и т. п. "Киев задекларировал свою готовность восстанавливать работу в минском процессе", - заверил представитель Зеленского.