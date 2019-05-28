Курц из-за вотума недоверия временно станет самым недолгим канцлером в истории Австрии

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Большинство депутатов Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник вынесло вотум недоверия федеральному правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Голосование в поддержку этого решения последовало за распадом правящей коалиции Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) в результате громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Австрийская Республика впервые после Второй мировой войны столкнулась со смещением канцлера парламентом. И хотя Курц пообещал вернуть себе этот пост по итогам досрочных парламентских выборов в сентябре, на данный момент он станет самым недолгим канцлером Австрии. Курц находился у власти в 2017-2019 годах в течение 525 дней и побил антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 годах продлились 580 дней.

Последствия вотума

Предложение о вотуме недоверия внесли в парламент депутаты оппозиционной Социал-демократической партии Австрии. Ее поддержали партия "Сейчас - Список Пильца" и правая АПС, которая осталась за бортом правительства после отказа Курца продолжать с ней сотрудничество в коалиционном правительстве.

Президент Александер Ван дер Беллен заявил, что отправит во вторник в отставку правительство Курца и назначит временно исполняющим обязанности канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Лёгера.

Президент после отставки правительства Курца уполномочит его министров временно исполнять обязанности до назначения нового канцлера. Тот должен будет предложить президенту на утверждение новую команду министров, которая продолжит работу в переходном правительстве до досрочных выборов в парламент. Ван дер Беллен намерен уложиться с формированием переходного правительства в недельный срок.

Курц вернется

В то же время пока еще действующий канцлер Себастьян Курц заявил, что готов беспрепятственно передать власть переходному правительству и поддержать его работу. Он пообещал разочаровать всех своих политических оппонентов, которые объединились против него в парламенте, и продолжить бороться во благо своего электората.

"Парламент сегодня принял свое решение, но в конце концов в сентябре решение в демократии примет народ, и я с нетерпением жду этого", - сказал Курц на встрече со сторонниками Австрийской народной партии, председателем которой он является. В ближайшее время Курц займет депутатское кресло в парламенте и будет вести свою консервативную партию на выборах.

Предвыборная борьба

День вынесения вотума недоверия можно назвать началом активной предвыборной борьбы в Австрии. Согласно прогнозам экспертов, смещение Курца может сыграть ему только на руку, так как сплотит вокруг него консервативный электорат. Наглядным ростом уровня поддержки партии Курца стало голосование в Европарламент, на котором АНП заручилась голосами 34,6% избирателей и увеличила число евродепутатских мандатов до семи.

По мнению экспертов, АНП на предстоящих выборах в сентябре может набрать до 40% голосов, а, к примеру, СДПА, выступившая инициаторов вотума недоверия, не сможет добиться значительного роста уровня поддержки.

Причиной распада коалиции АНП и АПС послужил скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания "Кронен цайтунг" и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Канцлер и лидер АНП Курц сначала из-за этих кадров отказался от сотрудничества с АПС. В результате этого министры от АПС ушли в отставку, было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов. Однако теперь оппозиционные партии вынесли ему вотум недоверия.