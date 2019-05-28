Парламент Израиля утвердил в первом чтении законопроект о самороспуске

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) 21-го созыва утвердил во вторник в первом чтении законопроект о досрочном самороспуске. Об этом сообщила парламентская пресс-служба.

"28 мая пленум Кнессета утвердил большинством в 66 голосов против 44 и одного воздержавшегося законопроект о досрочном роспуске Кнессета 21-го созыва и о назначении всеобщих выборов в Кнессет 22-го созыва на 17 сентября 2019 года", - говорится в коммюнике. В 11:00 (время совпадает с московским) во вторник соберется специальная комиссия, которая подготовит документ ко второму и третьему чтениям.

Законопроект, как сообщили ранее в партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд", будет вынесен на окончательное утверждение палаты вечером 29 мая в случае, если премьеру не удастся добиться формирования правительственной коалиции по итогам состоявшихся 9 апреля выборов. В 23:59 в среду истекает срок в 42 дня, отведенный законом Нетаньяху на создание нового правительства.

Подготовить законопроект о саморосруске Кнессета Нетаньяху поручил в воскресенье депутату от "Ликуд" Мики Зохару. "С большой печалью и сожалением я прошу вас поддержать мой законопроект о роспуске Кнессета", - сказал Зохар во вторник депутатам перед утверждением документа.

Сам Нетаньяху в ходе телевизионного обращения из Кнессета в понедельник вечером пообещал сделать все возможное для формирования за оставшиеся у него время правительственной коалиции. Государственное радио Израиля Kan сообщило, что очередной раунд коалиционных переговоров между Нетаньяху и главой партии "Наш дом - Израиль" Авигдором Либерманом завершился в понедельник без достижения каких-либо договоренностей.

Повторные выборы не проводились ни разу за 71 год существования современного Израиля.