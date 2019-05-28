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СМИ: двое сербов получили ранения в перестрелках на севере Косова

По данным TANJUG, перестрелка началась между спецназом Косова и неустановленной группой людей

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Два человека сербской национальности получили легкие ранения в результате перестрелки у села Зубин-Поток в непризнанном Косове. Об этом сообщило во вторник агентство TANJUG.

Как сообщил агентству представитель полиции, стрельба в данном районе продолжается несколько часов. По данным агентства, перестрелка началась между спецназом Косова (Rosu) и неустановленной группой людей.

Испуганное сербское население начало сооружать баррикады на пути полиции, после чего броневики спецназа разрушили одну из них. Сообщается, что спецназовцы Rosu двигаются пешком вдоль автотрассы, ведут стрельбу и бросают гранаты.

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