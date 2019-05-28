Sky: кандидат в премьеры Британии Гоув бесплатно предложит паспорта 3 млн граждан ЕС

ТАСС, 28 мая. Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, в случае победы предложит 3 млн граждан государств - членов ЕС, проживавшим на территории Соединенного Королевства в момент референдума 2016 года по выходу из ЕС, бесплатно получить британские паспорта. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в команде политика.

По данным телеканала, на сегодняшний день процесс приобретения британского подданства посредством натурализации обходится соискателям в £1330 (около $1,7 тыс.). Ожидается, что Гоув официально объявит о своей инициативе уже на следующей неделе.

"То, что предлагает Майкл [Гоув], - стимул для граждан ЕС, подающих документы на проживание [в Великобритании], бесплатно получить подданство Соединенного Королевства", - рассказал Sky News депутат Консервативной партии Альберто Коста, поддерживающий кандидатуру Гоува на пост британского премьера.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков-тори. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.