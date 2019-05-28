Польские пилоты пролетят на Ан-2 через всю Россию, чтобы улучшить отношения двух стран

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа польских пилотов во вторник отправилась на самолете Ан-2 в символическое путешествие по маршруту Варшава - Токио - Варшава, чтобы почтить память легендарного летчика и поспособствовать улучшению отношений между Россией и Польшей. Об этом сообщает кореспондент ТАСС из варшавского аэродрома "Бабице".

"Цель полета - почтить память легендарной личности в польской авиации - пилота Болеслава Орлиньского, который вместе со своим механиком Леонардо Кубяком в 1926 году совершили невероятное для того времени, перелетев на самолете Breguet из Варшавы в Токио и обратно", - написали на своей официальной странице организаторы акции из Фонда Ромуальда Коперского.

Маршрут нынешнего полета проходит через Литву, Псков, Москву, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск, Читу, Тынду, Южно-Сахалинск. В перелете на разных участках примут участие в сумме 15 членов экипажа. Самолет Ан-2 1974 года выпуска прошел полный технический осмотр и необходимый ремонт. Чтобы максимально близко воспроизвести достижение 93-летней давности, экипаж будет использовать обычные карты.

Инициаторы акции также напоминают, что "исторический перелет в Токио состоялся над территорией почти всего Советского Союза спустя менее шести лет после завершения польско-большевистской войны (советско-польская война 1919-1920 годов). "Своим полетом они безусловно улучшили образ Польши в России, отражением чего был тот факт, что на каждом этапе путешествия из Москвы до самой Маньчжурии их сердечно и с почестями приветствовали, оказывая всевозможную помощь", - подчеркивают в фонде.

Фонд Ромуальда Коперского также ставит своей целью "улучшение образа Польши в России и России в Польше". "В этом полете мы видим не только дань памяти достижению польских пилотов, но также, как и десятки лет назад, аспект потепления отношений между народами Польши и России", - заверили организаторы полета. Сообщается, что в рамках акции его участники будут встречаться с российскими партнерами, обсуждать общие достижения в областях культуры и искусства.