Хаджимба подписал изменения в закон, позволяющие перенести выборы президента Абхазии

СУХУМ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал принятые во вторник парламентом изменения в закон о выборах президента, позволяющие перенести дату выборов главы республики, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента республики Дмитрий Шамба.

"Президент подписал закон, принятый парламентом, закон опубликован на сайте", - сказал Шамба. В законе, опубликованном на сайте президента Абхазии, говорится, что дата выборов назначается не позднее, чем за месяц до истечения полномочий действующего президента, в то время как ранее этот срок составлял два месяца.

Как пояснил Шамба, закон после публикации на сайте вступает в силу. Во вторник администрация президента направит в Центральную избирательную комиссию подписанный закон, в свою очередь, аппарат парламента направит в ЦИК постановление о назначении новой даты выборов. Во вторник парламент страны принял постановление, согласно которому дата голосования назначается на 25 августа.

В ЦИК ранее сообщили ТАСС, что комиссия проведет экстренное заседание после получения документов о переносе даты выборов президента.

В начале прошлой недели оппозиция потребовала перенести президентские выборы в Абхазии из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить. 21 мая спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления Бжании. Генпрокуратура проводит расследование.

Парламент Абхазии 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на это решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и начале акций неповиновения по всей Абхазии. После достижения договоренности с президентом о переносе выборов на 25 августа акция оппозиции была завершена. Хаджимба призвал парламент принять решение о переносе.