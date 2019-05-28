Эксперт: Саакашвили на Украине станет "боевым дельфином" Зеленского

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной администрации Михаилу Саакашвили, чтобы иметь козырь в борьбе с Петром Порошенко в преддверии досрочных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Такое мнение выразил во вторник украинский политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя возвращение гражданства Украины Саакашвили.

"Теперь у Зеленского есть свой "боевой дельфин" против Порошенко", - полагает Чаплыга.

В то же время эксперт признал, что решение Зеленского "с точки зрения роста энтропии во время якобы досрочных выборов" может сработать неоднозначно.

В целом же эксперт поддержал такое решение главы государства. "С точки зрения уважения к конституции и институту гражданства я доволен, ибо никто без воли гражданина не может лишить его гражданства", - подчеркнул Чаплыга.

Во вторник Зеленский вернул гражданство Украины Саакашвили соответствующим указом.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом теперь уже бывшего президента Петра Порошенко в июле 2017 года.