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Эксперт: Саакашвили на Украине станет "боевым дельфином" Зеленского

По мнению Михаила Чаплыги, президент может использовать экс-главу Одесской областной администрации в борьбе против Петра Порошенко перед выборами в Раду

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского гражданства бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской областной администрации Михаилу Саакашвили, чтобы иметь козырь в борьбе с Петром Порошенко в преддверии досрочных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Такое мнение выразил во вторник украинский политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя возвращение гражданства Украины Саакашвили.

"Теперь у Зеленского есть свой "боевой дельфин" против Порошенко", - полагает Чаплыга.

В то же время эксперт признал, что решение Зеленского "с точки зрения роста энтропии во время якобы досрочных выборов" может сработать неоднозначно.

В целом же эксперт поддержал такое решение главы государства. "С точки зрения уважения к конституции и институту гражданства я доволен, ибо никто без воли гражданина не может лишить его гражданства", - подчеркнул Чаплыга.

Во вторник Зеленский вернул гражданство Украины Саакашвили соответствующим указом.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины указом теперь уже бывшего президента Петра Порошенко в июле 2017 года.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области был лишен украинского гражданства в июле 2017 года
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