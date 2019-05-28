Саакашвили подтвердил, что возвращается на Украину 29 мая

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул гражданство, намерен прилететь в Киев в среду, во второй половине дня.

"Он [Зеленский] вернул мне гражданство Украины, которого меня лишили незаконно, ровно так же, как и выслали из страны. Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся", - рассказал Саакашвили по телефону из-за рубежа в эфире грузинской телекомпании Rustavi 2, добавив при этом, что все его мысли все равно будут с Грузией.

Как уточнила в Facebook его бывший пресс-секретарь Дарина Чиж, Саакашвили прибудет в Киев из Варшавы в 17:15.

Саакашвили после лишения гражданства Украины и Грузии получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его жена.