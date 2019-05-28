Макрон: лидеры ЕС утвердят кандидатуры на основные посты в руководстве на саммите в июне

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Евросовета Дональд Туск предложит кандидатуры на основные посты в руководстве ЕС к июньскому саммиту организации. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Мы решили поручить Туску предложить кандидатуры на основные руководящие посты в ЕС с учетом наших переговоров к июньскому саммиту", - отметил он, подчеркнув, что автоматического назначения "главного кандидата" (подразумевается назначение на пост главы Еврокомиссии лидера парламентского большинства в Европарламенте - прим. ТАСС) не будет. По его мнению, назначению должно предшествовать формирование программной платформы будущего руководства. "Эта платформа должна быть выработана в предстоящие недели в итоге консультаций с нами и Европарламентом", - добавил французский лидер. Он предложил включить в нее такие темы, как защита климата, технологические инновации, миграционная политика, единый рынок и вопросы безопасности.

По мнению Макрона, ЕС нужны "сильные руководители, лучшие, компетентные, харизматичные, которые будут пользоваться поддержкой большинства". Он также высказался за формирование в Евросоюзе как можно более широкой коалиции. Как считает президент, такая коалиция могла бы состоять из межпартийных групп правоцентристов, социал-демократов и зеленых.

Лидер Франции также указал, что Еврокомиссия должна быть полностью сформирована к 1 ноября.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно выступала в поддержку кандидата на пост председателя ЕК от христианско-демократической Европейской народной партии немца Манфреда Вебера. Однако, по данным некоторых источников, последний категорически не устраивает президента Франции.

Очередной саммит Евросоюза пройдет 20-21 июня.