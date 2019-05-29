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Премьер Папуа - Новой Гвинеи официально подал в отставку

Питер О'Нил заявил о намерении уйти со своего поста после обострившихся противоречий между ним и другими членами правительства

ТАСС, 29 мая. Глава кабинета министров Папуа - Новой Гвинеи Питер О'Нил в среду официально подал в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters, цитируя заявление самого главы правительства этого государства, расположенного в юго-западной части Тихого океана.

"Сегодня утром я подал генерал-губернатору официальное прошение об отставке", - сказал О'Нил в парламенте, который находится в столице страны, городе Порт-Морсби.

О'Нил заявил о намерении уйти со своего поста еще в воскресенье после обострившихся противоречий между ним и другими членами правительства, а также ввиду недовольства парламентского большинства политикой премьер-министра.

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Папуа - Новая Гвинея
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