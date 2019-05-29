На Украине призвали расследовать действия Порошенко из-за пропажи сервера Совбеза страны

"Друзья, что-то я не совсем понял комментарий пресс-секретаря Порошенко о том, что Порошенко сначала принес, а потом забрал с собой из офиса СНБО свои личные серверы с секретной информации во время войны? Это что за такая вольность? А ядерную бомбу если бы свою принес, тоже потом с собой бы прихватил. Вижу в этом очередной факт мародерства и призываю правоохранительные органы включить это расследование в предыдущий "букет", - написал он на личном сайте.

Секретарь СНБО Александр Данилюк 28 мая заявил, что из ситуационной комнаты совещаний СНБО в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. Данилюк добавил, что во время совещаний использовалась секретная информация, которая хранилась на вывезенных из здания серверах.

В ответ бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на средства Порошенко и возвращена арендодателю.