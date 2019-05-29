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На Украине призвали расследовать действия Порошенко из-за пропажи сервера Совбеза страны

Секретарь СНБО Александр Данилюк ранее заявил, что из ситуационной комнаты совещаний в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, в среду призвал правоохранительные органы расследовать действия экс-президента Петра Порошенко из-за исчезновения сервера из комнаты совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

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"Друзья, что-то я не совсем понял комментарий пресс-секретаря Порошенко о том, что Порошенко сначала принес, а потом забрал с собой из офиса СНБО свои личные серверы с секретной информации во время войны? Это что за такая вольность? А ядерную бомбу если бы свою принес, тоже потом с собой бы прихватил. Вижу в этом очередной факт мародерства и призываю правоохранительные органы включить это расследование в предыдущий "букет", - написал он на личном сайте.

Секретарь СНБО Александр Данилюк 28 мая заявил, что из ситуационной комнаты совещаний СНБО в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. Данилюк добавил, что во время совещаний использовалась секретная информация, которая хранилась на вывезенных из здания серверах.

В ответ бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на средства Порошенко и возвращена арендодателю.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
Кризис на Украине
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