СМИ: полиция Косова во время вторжения в сербские районы потеряла секретные документы

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Спецназ полиции непризнанного Косова во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края во вторник потерял секретные документы, содержащие подробные данные о спецоперации. Об этом сообщила в среду газета "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что речь идет о сумке с документами, содержащими детальный оперативный план десанта, имена и фамилии полицейских, принимавших участие в акции, а также номера телефонов сотрудников. Кроме того, в папке имеются фото и личные данные сербов, которых планировалось арестовать в ходе рейда в Косовска-Митровицу, Лепосавич, Зубин-Поток.

Документы были найдены местными жителями. Фотографии части секретной документации газета опубликовала на своем сайте.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения.