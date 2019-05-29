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Обострение обстановки в Косове

СМИ: полиция Косова во время вторжения в сербские районы потеряла секретные документы

Как сообщает газета "Вечерне новости", речь идет о детальном оперативном плане десанта, именах и фамилиях полицейских, принимавших участие в акции, а также номерах телефонов сотрудников

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Спецназ полиции непризнанного Косова во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края во вторник потерял секретные документы, содержащие подробные данные о спецоперации. Об этом сообщила в среду газета "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что речь идет о сумке с документами, содержащими детальный оперативный план десанта, имена и фамилии полицейских, принимавших участие в акции, а также номера телефонов сотрудников. Кроме того, в папке имеются фото и личные данные сербов, которых планировалось арестовать в ходе рейда в Косовска-Митровицу, Лепосавич, Зубин-Поток.

Документы были найдены местными жителями. Фотографии части секретной документации газета опубликовала на своем сайте.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. 

Теги
СербияОбострение обстановки в Косове
Политический кризис в Венесуэле
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