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Саакашвили получил в Польше удостоверение личности для возвращения на Украину

Накануне экс-главе Одесской области было возвращено украинское гражданство

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил в Варшаве необходимый для возвращения на Украину документ. Об этом он сообщил в среду.

"Волшебная консул Украины выдала мне в посольстве [Украины] в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину", - написал он на своей странице в Facebook. Он добавил, что выезжает в аэропорт для вылета в Киев.

Накануне Михаилу Саакашвили указом президента Украины Владимира Зеленского было возвращено украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что прибудет в Киев в 17:15 в среду, 29 мая.

Теги
УкраинаГрузияПольшаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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