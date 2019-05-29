Источник: талибы выступили против пункта о прекращении огня в заявлении московской встречи

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Участники межафганской встречи в Москве пытаются согласовать совместное заявление, однако делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступает против включения в документ пункта о необходимости прекращения огня. Об этом ТАСС в среду заявил источник, близкий к переговорам.

"Стороны пытаются согласовать итоговое заявление, однако талибы не согласны на включение в текст пункта о прекращении огня", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в числе переговорщиков - представитель катарского политофиса "Талибана" Мотаки Латиф Хан, бывший вице-премьер Афганистана Хаджи Мохаммад Мохакик, экс-министр финансов Омар Захелвал, бывший замминистра иностранных дел Хешмат Карзай, а также экс-губернатор провинции Балх Ата Мохаммад Нур.

Межафганские переговоры проходят в Москве 28-29 мая. Накануне состоялось торжественное заседание по случаю столетия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, на котором выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.