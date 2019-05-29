МИД Турции назвал необоснованными выводы ЕК по возможному членству Анкары в ЕС

ТАСС, 29 мая. Выводы Еврокомиссии по текущим отношениям между Турцией и ЕС, в том числе по вопросу возможного членства Анкары в союзе, являются необоснованным и несправедливыми. Об этом, как сообщает Anadolu, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи.

В опубликованном в среду ежегодном отчете Еврокомиссии о политике расширения ЕС говорится, что "Турция является ключевым партнером ЕС и страной - кандидатом" на вступление в его состав, однако указывается, что она "продолжила отходить от Евросоюза", а "переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик".

"В докладе ЕК по Турции говорится об удалении Анкары от ЕС. Однако Турция твердо стоит на своей позиции", - приводит агентство слова дипломата. Он также отметил, что "Анкара не приемлет тот факт, что в этом докладе "террористическая группировка фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллаха Гюлена названа "движением", будто это некое НПО".

Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.